Real Madrid - FC Barcelone : Ousmane Dembélé, un réveil qui tombe à pic

Malgré un temps de jeu moins important depuis le début de l'exercice 2018-2019 (2062 minutes jouées contre 2359), le Français se montre beaucoup plus décisif que son homologue brésilien, avec qui il est en concurrence sur l'aile gauche. Alors que l'ancien chouchou de Liverpool compte 8 buts et 5 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le surdoué de 21 ans cumule 13 réalisations et 7 offrandes en 32 rencontres. Un total en progression par rapport à sa première année au Camp Nou, où il avait marqué à seulement 4 reprises et délivré 9 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues.





Coéquipier de "Dembouz" en 2017-2018 avant de partir s'exiler au Japon, au Vissel Kobe, la légende catalane Andrés Iniesta ne tarit pas d'éloges sur le Tricolore : "C'est un joueur très spécial qui peut décider des matches tout seul. Ousmane est très joueur, très rapide et déterminé. Il aide le Barça avec son génie. Il marque régulièrement cette saison. Il peut devenir un joueur très, très important pour le Barça à l'avenir."