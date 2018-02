Real–PSG : les drôles de choix tactiques d’Unai Emery

Enfin, l’entraîneur parisien s’est montré trop frileux en faisant rentrer Meunier en lieu et place de Cavani. Ce dernier venait, il est vrai, de traverser la rencontre comme un fantôme. Mais se priver de Di Maria - habitué du Santiago Bernabeu et virevoltant depuis le début de l’année - pour faire rentrer un profil plus défensif sur le pré n’a pas permis au PSG de faire plier leur rival du soir.