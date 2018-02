"Dégoûté, j'ai été me coucher direct" : le PSG a-t-il ruiné votre Saint-Valentin ? Vous nous avez raconté

Un gros choc en Ligue des Champions et la fête des amoureux le même soir : les ingrédients parfaits pour passer une bonne soirée si l'on est fan du PSG... et en couple. La pizza en forme de coeur était chaude, tout le monde habillé aux couleurs du club préféré et on avait énuméré toutes les bonnes raisons d'y croire. Mais patatra, les Parisiens ont manqué le coche mercredi à Santiago-Bernabeu, douchant dans les dix dernières minutes la perspective de passer une excellente soirée. Oubliées les bougies, retombée l'euphorie d'une qualification en quarts imminente, la soirée a - pour les déçus - tourné court.





Une issue bien trop cruelle pour un internaute qui a ainsi préféré rejoindre les bras de Morphée.