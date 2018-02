Ligue des champions : le match Real Madrid-PSG a aussi un (énorme) enjeu financier pour le club parisien

On ne le répétera jamais assez : le Qatar ne s’est pas approprié le PSG et n’y a pas fait signer à prix d’or une multitude de stars planétaires pour se contenter de régner en maître sur le football français. Depuis 2012, l’ambition est clairement affichée : remporter la prestigieuse Ligue des champions. Mais depuis 2011, le club parisien se casse les dents en quarts de finale, et même en 8es de finale la saison passée (prenant un 6-1 à Barcelone après avoir gagné 4-0 à l’aller). C’est peu dire que, après tout cela, en termes d’image, une élimination face à un Real Madrid en souffrance, encore en 8es, passerait mal. Mais cette année, l’enjeu revêt un autre aspect, au moins aussi important aux yeux des dirigeants parisiens.