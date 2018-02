Real Madrid-PSG : quelle trace a laissé Lassana Diarra au sein du club espagnol ?

Dès sa deuxième saison, Diarra marque le pas et dispute 23 rencontres de Liga, loupant les quatre dernières rencontres du championnat. A l’issue de cette saison, Pellegrini cède sa place à José Mourinho qui fait lui aussi confiance à son milieu français, qu’il a côtoyé chez les Blues, malgré quelques séquences sans l’utiliser lors de la saison 2010-2011 (26 matchs joués en Liga). Sur le plan européen, le joueur alors âgé de 26 ans parvient à disputer une demi-finale de Ligue des champions avec la Casa Blanca, éliminée par le FC Barcelone.





C’est finalement lors de la saison 2011-2012 que le joueur formé au Havre AC va disparaître peu à peu de la circulation dans la rotation du club madrilène. Outre ses 17 apparitions en championnat, Lassana Diarra voit sa relation avec le coach portugais empirer, ce dernier souhaitant de plus en plus l’utiliser au poste de latéral droit. Une utilisation de son talent peu appréciée par le ratisseur de ballons qu’est Diarra. Et c'est cette relation joueur-entraîneur difficile qui va finalement aboutir sur une mise à l’écart progressive du milieu, ce dernier ne figurant plus dans le groupe du Real en Liga à partir de la fin du mois de mars et la 30e journée. "The Special One" lui préférant Nuri Sahin et Esteban Granero.