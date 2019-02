La Ligue Europa ? Élimination au premier tour. La Coupe de France ? Humiliation (et élimination) contre Andrézieux-Bouthéon, club de National 2 (4e division) dès l’entrée en lice, en 32es de finale. La Coupe de la Ligue alors ? Élimination face à Strasbourg dès les 8es de finale. Non, l’OM n’a vraiment plus que la Ligue 1 à jouer et, en ce samedi 2 février, jour de match à Reims, le club phocéen est au bord du gouffre : une nouvelle défaite pourrait le plonger en seconde partie de classement. Loin, si loin du podium, qualificatif pour la Ligue des champions, dans lequel il place ses ultimes espoirs.