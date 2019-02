Reims : un jeune footballeur de 16 ans décède lors d'un match de football

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot n'a pas caché son émotion : "Je n’ai pas de mots. Partir à 15 ans constitue déjà un véritable drame. Mais quand cela arrive en plus sur un terrain de football, entre amis, on est dans l’effroi ... L’ensemble du club pense à la famille de Mohamed et ses proches."