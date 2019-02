Avant le choc contre Manchester, le dilemme du PSG autour d'Adrien Rabiot

Toutefois, l'inscription de Rabiot sur cette liste de 23 noms, où seule la recrue Leandro Paredes a été rajouté par rapport à la phase de poules, n'est pas une garantie d'un retour à court ou moyen terme dans l'effectif parisien. D'abord parce que Neymar, absent pour dix semaines et forfait contre MU, et plus encore Lassana Diarra, en discussion avec le club pour résilier son contrat, figurent en bonne place sur cette liste. Ensuite parce que, s'il devait refouler les pelouses avec le maillot du PSG, Adrien Rabiot manquerait probablement de rythme, lui qui n'a plus joué depuis deux mois. Enfin, et c'est de là que viendra l'issue, Paris devra mettre son orgueil de côté pour satisfaire Tuchel. Selon l'entraîneur parisien, interrogé sur le cas Rabiot à chacune de ses sorties, ce n'est pas le sens de l'histoire. "Je n'ai rien à dire, il n'y a rien de nouveau", a-t-il répété mardi. Le chemin vers la réconciliation est encore long. Reste à savoir si le PSG est prêt à mettre toutes les chances de son côté.