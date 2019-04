Rennes-PSG : la revanche de Ben Arfa

"C’est le plus beau titre" de sa tumultueuse carrière. En zone mixte à la fin du match, Hatem Ben Arfa ne cachait pas sa joie d’avoir remporté la Coupe de France avec Rennes samedi soir. Et même s’il n’a pas réussi le match de sa vie, l’attaquant breton a surtout pu savourer une belle revanche prise sur le PSG, son ancien club avec lequel il a connu des moments difficiles en jouant très peu pendant plus d’un an et qu’il attaque même aux prud'hommes pour mise à l’écart abusive.