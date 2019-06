REVIVEZ - Turquie-France (2-0) : les Bleus, bien pâles, tombent de haut

Le stade de Konya explose de joie, ravi qu'il est par la victoire méritée de la sélection turque, plus déterminée, soudée et agressive que son adversaire, qui n'a pas cadré une seule frappe ce soir... En face, les Bleus n'y étaient pas, ratant à peu près tout ce qu'ils tentaient et affichant même une inquiétante fébrilité en défense. En Andorre, mardi, pour le dernier match de la saison, comptant aussi pour les éliminatoires de l'Euro 2020, il n'y aura AUCUN droit à l'erreur.