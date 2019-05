Ligue des champions : l'exploit retentissant de Tottenham qui s'offre une finale 100% anglaise

Après avoir successivement éliminé le Real Madrid triple tenant du titre et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, les joueurs de l'Ajax, irrésistibles cette saison, étaient pourtant restés sur leur rythme infernal devant leur public, plus bouillant que jamais, avec notamment un "Three Little Birds" de Bob Marley entonné a capela.





Une tête magistrale de leur jeune capitaine de 19 ans Matthijs De Ligt (5e) sur corner, puis une frappe parfaite à l'entrée de la surface de Hakim Ziyech (36e), le 3e but du Marocain dans cette phase finale, et les Ajacides semblaient se diriger vers leur première finale depuis 1996.





Sauf que cette saison de Ligue des champions est complètement folle. A l'image de Wijnaldum et Origi la veille, les habits du sauveur ont été vêtus par un homme inattendu, le Brésilien Lucas Moura : l'ancien attaquant brouillon du Paris SG a d'abord conclu une contre-attaque (55e), puis réalisé un festival dans un petit espace après un cafouillage (59e). Avant une frappe du gauche millimétrée, à ras de terre, dans le petit filet. Ses trois premiers buts en phase finale de C1...