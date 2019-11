REVIVEZ - Albanie-France (0-2) : les Bleus premiers de leur groupe grâce à un Griezmann des grands soirs

Victoire on ne peut plus méritée pour les Bleus, qui ont bien rectifié le tir après une prestation décevante jeudi, malgré un schéma tactique tout nouveau et de nombreux changements opérés par Deschamps. Solide, solidaire et juste techniquement, cette équipe de France, menée par un Griezmann chatoyant, n'a pas laissé le moindre espoir à une Albanie pourtant très motivée à l'idée d'inaugurer son stade par une victoire face aux champions du monde. De bon augure pour la suite, c'est-à-dire l'Euro 2020.