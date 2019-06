France-USA : les Bleues reconnaissent "un manque d'expérience"

"Si on ne prend pas ce premier but, c'est un autre match", abonde la sélectionneuse, Corinne Diacre. "On aurait pu en prendre un autre à un autre moment mais celui-ci, il fait mal. Je pense que l'on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait le match parfait parce qu'il n'est pas gagné mais, malgré tout, que voulez-vous que je reproche à mes joueuses, à part avoir manqué d'efficacité ? C'est comme ça. Il fallait un vainqueur ce soir. Ce sont les Etats-Unis. Ça ne passe pas encore ce soir on était pas loin, on n'a pas à rougir. On a fait de belles choses mais il faut encore travailler, tout simplement. J'espère qu'on n'a pas déçu trop de monde ce soir. J'espère que ça va aider notre discipline à grandir encore un peu."