Ligue des Champions : Liverpool créé l'exploit face au FC Barcelone et s'offre la finale

Les "Reds" iront en finale. Soutenu par un publique des grands soirs, Liverpool a marché sur le FC Barcelone (4-0), mardi soir. Un exploit, tant les Anglais avaient plusieurs handicaps.





Liverpool devait en effet remonter un déficit de trois buts, sans deux des trois membres de son incroyable "Fab Three". Mohamed Salah et Roberto Firmino absents, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp avait fait confiance à Xherdan Shaqiri et Divock Origi. Un coaching gagnant : Origi s'est offert un doublé, Georginio Wijnaldum (entré en seconde période) terminant le travail.





Pour les Catalans, la désillusion est colossale. Dominé mais ultra-réaliste à l'aller (3-0), le Barça n'était plus qu'à une marche de sa neuvième finale de C1, la première depuis 2015. Et ce rendez-vous aurait été d'autant plus beau qu'il va avoir lieu au stade Metropolitano, à 500 km seulement à vol d'oiseau du Camp Nou, dans la ville du grand Real, l'éternel rival…