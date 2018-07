Pour la première de Buffon, le PSG s’incline face au Bayern Munich

Avec Adrien Rabiot dans le rôle de capitaine, comme face à Chambly, six jours plus tôt, le PSG de Thomas Tuchel a semblé trop juste physiquement - et tactiquement - pour obtenir un meilleur résultat, malgré de nombreuses occasions.





Il faut dire que le nouvel entraîneur allemand du club de la capitale avait dû composer avec l’inexpérience de son effectif, à l’instar d’Arthur Zagre, 16 ans. "Je suis très fier du comportement des joueurs", a réagi Thomas Tuchel à la fin de la rencontre. "On a vraiment joué comme une équipe. Le plus important est de rester humble et de progresser."





Pour leurs prochains matches, les champions de France se frotteront à l’Arsenal d’Unai Emery, leur ancien coach, le 28 juillet, avant d’affronter l’Atlético de Madrid deux jours plus tard.