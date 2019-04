Battu par Montpellier, le PSG poursuit sa fin de saison cauchemardesque

Un bonheur auquel les Parisiens ne goûtent plus vraiment depuis avril. Hormis leur victoire contre Monaco (3-1) il y a neuf jours, Kylian Mbappé & co ont connu quatre défaites - face à Lille, Nantes, Rennes et Montpellier, donc - et un match nul - contre Strasbourg. Les matchs se suivent et se ressemblent pour le PSG.