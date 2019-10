REVIVEZ - PSG-OM (4-0) : Paris corrige Marseille grâce à Mbappé et Icardi

IMPITOYABLES - Ce dimanche, le PSG a humilié l'OM (4-0) au Parc des Princes en clôture de 11e journée de Ligue 1. La large victoire parisienne s'est dessinée avec deux doublés d'Icardi et Mbappé lors d'une première période à sens unique. Jamais le club de la capitale n'avait inscrit quatre buts à Marseille en une mi-temps.

Titularisé pour la première fois depuis le 25 août dernier contre Toulouse (4-0), Kylian Mbappé s'est joint à la démonstration de force parisienne face à une équipe phocéenne, totalement dépassée, qui a craqué presque sur chaque occasion. L'attaquant tricolore, sorti du banc avec brio face à Nice et Bruges (4 buts et 2 passes décisives), y est allé lui aussi de son doublé. D'abord servi dans la profondeur par Di Maria, il n'a eu plus qu'à pousser le ballon pour marquer (3-0, 32e). Il a ensuite conclu une action partie d'un une-deux entre Navas et Kimpembe et relayée par Verratti et Di Maria (4-0, 44e). Sûr de sa force et supérieur dans tous les domaines, Paris s'est contenté de gérer cet avantage au retour des vestiaires. Ce qui a fortement déplu à Thomas Tuchel. Preuve que le PSG a beau être intouchable, il est encore perfectible.