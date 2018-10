REVIVEZ - Le Real se casse les dents sur la défense de l'Atlético dans le derby de Madrid

Largement plus dominateur en seconde période, le Real Madrid n'a toutefois jamais vraiment pu tromper la vigilance de l'imperméable rideau adverse. Les Merengue ratent là une occasion en or de prendre la tête de la Liga au Barça. De son côté, l'Atlético a obtenu ce qu'il était venu chercher, à savoir ce 0-0. Mais les Colchoneros voient désormais Séville les dépasser au classement et chutent à la 4e place. Tout ce petit monde se tient à présent en deux points. La lutte s'annonce plus âpre que jamais pour le titre de champion d'Espagne.