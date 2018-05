Salzbourg-Marseille (2-1) : l’OM sauvé par Rolando (et sa victoire à l'aller)

Que ce fut dur ! Menés, d’abord 1-0 en première mi-temps, puis 2-0 en tout début de période, les Marseillais ont finalement attendu la fin de la prolongation pour renverser la vapeur et se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Grâce à leur bon résultat obtanu à l'aller (victoire 2-0 au Vélodrome) mais surtout grâce à un but de Rolando, entré en jeu côté phocéen en fin de match. Le défenseur blessé en avril, qui a pris la place de Morgan Sanson à la 101e minute, a surgi sur un corner de Dimitri Payet pour tromper du pied, en coin, Alexander Walke (116e), et envoyer l'OM à Lyon, le 16 mai, contre l'Atlético Madrid.