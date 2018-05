REVIVEZ - Salzbourg-OM (2-1) : les Marseillais qualifiés pour la finale de la Ligue Europa !

Cela fait exactement quatorze ans que l'on n'avait plus vu un club français se hisser jusqu'en finale d'une Coupe d'Europe. Ce qui suffit à résumer l'énorme exploit réalisé ce jeudi soir en demi-finale retour de la Ligue Europa face au RB Salzbourg, et ce malgré la défaite (2-1) en Autriche. De fait, les Marseillais bénéficient de leur résultat obtenu à l'aller (victoire 2-0) et de la règle des buts à l'extérieur qui comptent double.