PSG-Nice : Edinson Cavani, le retour perdant du Matador

Intermittent, l'ancien Napolitain n'a pas réussi à recouvrer ses marques. Comme trop fréquemment cette saison, Cavani est apparu isolé et à la peine dans les constructions offensives parisiennes. Face à un bloc niçois bas et bien regroupé sur le but de Walter Benitez, injustement oublié parmi les nommés au trophée du meilleur gardien de Ligue 1 cette saison, il n'a pas pu développer son football, fait de percées fulgurantes et d'appels en profondeur. Neymar, Verratti et Di Maria l'ont souvent oublié dans le jeu (10e). Résultat : il a touché un nombre famélique de ballons (20), soit un de moins qu'Areola, son gardien.