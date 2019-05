Ligue 1 : Dijon s’offre un barrage face à Lens, Caen relégué avec Guingamp

La Ligue 1 a fermé ses portes ce vendredi soir, à l’occasion de la 38e et dernière journée, et a ainsi livré ses derniers verdicts. On savait que le PSG était champion, que Lille et Lyon l’accompagnerait en Ligue des champions la saison prochaine, que Saint-Étienne retrouverait la Ligue Europa, et que Guingamp, lanterne rouge, descendrait en Ligue 2. On sait désormais que Caen, battu à domicile (0-1) descendra aussi, et que Dijon, vainqueur (2-1) de Toulouse, devra passer par un barrage face à Lens pour conserver sa place dans l’élite.