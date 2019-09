EN DIRECT - Bordeaux-PSG (0-1) : Paris s’en remet encore à Neymar (et Mbappé)

REBOND - Le PSG s’est imposé sur la pelouse de Bordeaux ce samedi (0-1), grâce à un nouveau but de Neymar, magnifiquement servi par Kylian Mbappé. L’attaquant français, entré en jeu en milieu de seconde période, a été étincelant. Les Parisiens reprennent la tête de la Ligue 1 aux Nantais, vainqueurs sur la pelouse de Lyon un peu plus tôt.

Trois jours après son revers face à Reims mercredi au Parc des Princes (2-0), les Parisiens se sont un peu rassurés ce samedi après-midi, en disposant des Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique, sur la plus petite des marges (1-0). Avec une équipe qui comptait les retours de Gueye, Verratti ou encore Thiago Silva, le PSG a piétiné en première période, malgré une grosse possession de balle, la faute à des transmissions imprécises, notamment dans l'entrejeu.

Malgré des opportunités de Neymar et Di Maria, la première période parisienne ne débouchera pas sur un but. L'éclair arrivera finalement d'un joueur qui était attendu désespérément par les supporters parisiens et certainement Thomas Tuchel : Kylian Mbappé. Absent depuis le 25 août dernier et une blessure face à Toulouse (4-0), l'international tricolore a dynamité la défense bordelaise dès son entrée, à la 60e minute de jeu, se procurant de nombreuses occasions avant de servir sur un plateau Neymar Jr pour le seul et unique but du match (70').

Grâce à ce succès étriqué à Bordeaux, Paris reprend la tête de la Ligue 1 à Nantes, victorieux plus tôt à Lyon (1-0), et reprend sa marche en avant à trois jours du deuxième rendez-vous parisien en Ligue des champions, dans l'atmosphère bouillante d'Istanbul face à Galatasaray.