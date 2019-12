Ligue des champions : Lyon arrache le match nul et sa place en huitièmes

L’OL peut une nouvelle fois dire merci à Memphis Depay. En inscrivant le second but de son équipe ce mardi soir face à Leipzig (2-2) lors d’une rencontre mal engagée, le Néerlandais a offert aux siens la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Menés 2-0 après deux penalties conclus par Forsberg (9e) et Werner (33e), les Lyonnais ont réussi à revenir au score en deuxième mi-temps, d’abord grâce à Houssem Aouar (50e) puis à Memphis Depay (82e), donc.