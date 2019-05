REVIVEZ - Ligue 1 : podium assuré pour l'OL, les Verts en Ligue Europa, maintien en vue pour Monaco ... Les enseignements du multiplex de l'avant-dernière journée

Plus bas au classement, l'AS Monaco s'est donné de l'air en disposant d'Amiens sur sa pelouse sur le score de 2-0, reléguant ses poursuivants, Amiens, Caen et Dijon, à respectivement 1, 3 et 5 points. Caen s'est logiquement incliné 4-0 à Lyon et se prépare à une dernière journée agitée pour assurer sa place de barragiste. Une place de barragiste que convoite Dijon, placé deux points derrière les Normands, après son revers 4-0 sur la pelouse du champion de France.