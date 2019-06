REVIVEZ - France-Bolivie (2-0) : victoire tranquille pour les Bleus

Didier Deschamps au micro de TMC :





"Kylian a une douleur à la cheville mais ce n'est rien de grave, on ne va pas prendre de risques, Ben Yedder va le remplacer, et Dubois va remplacer Pavard. On aurait pu marquer plus de buts, dès qu'on met de la vitesse et de la percussion, on les met en danger."