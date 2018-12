Le Paris SG affrontera en huitièmes de finale de la Ligue des champions le Manchester United de José Mourinho, mal en point en Premier League, tandis que Lyon a hérité du redoutable FC Barcelone, lors du tirage effectué ce lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.





Il y aura deux chocs à l'occasion des matchs aller programmés les 12-13 et 19-20 février, et des matchs retour les 5-6 et 12-13 mars 2019.





L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, vainqueur de la dernière Ligue Europa face à Marseille, se frottera à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo, ex-buteur vedette du Real Madrid.





Liverpool, finaliste malheureux en 2018 face au Real, jouera son avenir européen face au Bayern Munich, demi-finaliste de la précédente édition mais en petite forme cette saison en Championnat.