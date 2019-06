REVIVEZ - Australie-Brésil (3-2) : l'incroyable "remontada" des "Matildas" !

Les Australiennes, battues au premier match par l'Italie, menées 0-2 par le Brésil au bout d'une demi-heure aujourd'hui, s'imposent finalement 3-2 et reviennent en force dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Les "Matildas" ont sans doute joué de malchance en début de match, mais elles ont conservé leur plan de jeu offensif jusqu'au bout, en pressant les Brésiliennes jusque devant leurs surfaces, et ont été récompensées pour leur audace et leurs efforts. Tout sera donc possible dans ce groupe C lors de la 3e et dernière journée, prévue pour mardi à 21h. Le Brésil affrontera l'Italie et l'Australie, la Jamaïque. Ne manquez surtout pas ça.