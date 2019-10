REVIVEZ - Bruges-PSG (0-5) : Paris poursuit son sans-faute en Ligue des Champions

FESTIVAL MBAPPÉ - Ce mardi 22 octobre, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Bruges, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Le club de la capitale a livré une véritable démonstration grâce notamment à un triplé de Mbappé (5-0).

Paris n'a pas tremblé. En déplacement sur la pelouse du surprenant deuxième du groupe A, le FC Bruges, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, le PSG a livré une prestation aboutie en s'imposant largement sur le score de 5-0. Malgré une ouverture du score précoce de Mauro Icardi (7'), les Parisiens ont dans un premier temps buté sur une belle et coriace équipe belge, très volontaire et intéressante sur les ailes notamment par Diatta et Dennis.

Tout se décantera finalement en seconde période, notamment grâce à l'entrée du plus grand espoir du football mondial, Kylian Mbappé. Entré à la 52e minute à la place d'Eric-Maxim Choupo-Moting, auteur d'une prestation sans relief, le crack français va s'illustrer au bout de huit minutes seulement, en marquant le but du break (61'), avant de délivrer une offrande à Icardi deux minutes plus tard, pour un doublé de l'Argentin (63').