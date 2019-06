REVIVEZ - France-USA : les Bleues éliminées par les championnes du monde en titre

C'est la douche froide. Vendredi au Parc des princes, l'équipe de France féminine a subi la loi des plus fortes. De ces Américaines qui dominent le foot féminin. Les Bleues n'ont pas réussi à faire mieux que la demi-finale de Coupe du monde perdue en 2011, leur meilleure performance. Malgré de grandes ambitions dans ce Mondial à domicile, les joueuses de Corinne Diacre ont buté sur Morgan Rapinoe and co, championnes du monde en titre.





La faute notamment à une entame durant laquelle les Françaises ont été cueillies à froid dès la 5e minute par Morgan Rapinoe et à trop d'approximations dans les derniers gestes, dans les derniers mètres. L'aventure se termine une nouvelle fois en quart de finale. Avec cette élimination aux portes du dernier carré, Corinne Diacre fait moins bien que Bruno Bini, demi-finaliste en 2011, éliminé par les Etats-Unis (3-1) lui aussi, et imite Philippe Bergeroo, quart de finaliste au Mondial-2015, sorti par l'Allemagne aux tirs au but. Les championnes du monde en titre américaines défieront l'Angleterre le 2 juillet pour une place en finale.