REVIVEZ - Caen-PSG (1-2) : Mbappé fait (encore) gagner Paris

45+2'. C'est la pause à Caen avec un score nul et vierge, malgré une grosse domination des Parisiens. Les Rouge et Bleu ont tiré 17 fois au but, pour un poteau et deux barres transversales. Les Caennais font le dos rond et défendent très bien face à des Parisiens impressionnants dans le jeu. Le dernier rempart Brice Samba effectue notamment une superbe première période.