REVIVEZ - Coupe du monde 2019 : les Américaines championnes du monde pour la quatrième fois de leur histoire !

90+5'. C'EST FINI !!! Les Etats-Unis conservent leur titre mondial au terme d'une rencontre et d'une compétition parfaitement maîtrisée !!! Face à de valeureuses Néerlandaises, les "Stars and Stripes" ont fait le job grâce à une grosse domination et des buts signés Megan Rapinoe (61') et Rose Lavelle (69'). Il s'agit du quatrième titre mondial des USA.