REVIVEZ - Coupe du monde 2019 : les Pays-Bas écartent l'Italie (2-0) et se hissent en demi-finales !

90+5'. C'EST FINI !!!! Après une première période équilibrée et une belle résistance des Italiennes, les Pays-Bas ont pris le dessus grâce à deux buts signés Miedema et Van der Gragt dans les vingt dernières minutes de jeu. Championnes d'Europe il y a deux ans, les Néerlandaises se hissent dans le dernier carré du Mondial et affronteront le vainqueur du match Allemagne-Suède.