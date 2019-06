REVIVEZ - Espagne-États-Unis (1-2) : dans la souffrance, les Américaines rejoignent les Bleues en quarts

Vendredi 28 juin (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), les États-Unis débarqueront à Paris avec une confiance un peu émoussée par cette performance plus que poussive contre une "Roja" qui a mis le doigt sur les carences américaines. Les Bleues, qui se seront peut-être inspirées de ce qu'elles ont pu voir devant leur écran de télé, ont quatre jours pour se régénérer et se persuader qu'une victoire est possible.