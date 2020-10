REVIVEZ - Croatie-France (1-2) : les Bleus et Griezmann repartent de l'avant

📊 Les Bleus restent sur 4 matchs sans but encaissé à l'extérieur, une série déjà vue entre mars et octobre 2007. La passe de 5 ce soir pour l'équipe de Deschamps ?

Sur une action consécutive à un corner tricolore, Pogba est tout proche de marquer ! Le milieu de Manchester United se défait de son adversaire et enchaîne avec une frappe du pointu. Livakovic détourne le ballon sur sa ligne de but.

⚽ BUUUUUUUUUT DE MBAPPE ! Trouvé en profondeur par Pogba, Digne remise en une touche dans la course de Mbappé. L'attaquant des Bleus se jette dans la surface pour pousser le ballon dans le but de Livakovic. 2-1 pour la France !

Le dicton dit "jamais deux sans trois" Le 8 septembre, deux ans après le sacre mondial, les Bleus avaient retrouvé la Croatie au Stade de France. Ils leur avaient infligé la même correction (4-2) que lors de la finale de la Coupe du monde 2018. Malmenés en première période, bien que devant à la pause (2-1), les hommes de Didier Deschamps avaient fini par s'imposer grâce à un réalisme offensif implacable. Ce mercredi (à 20h45, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI), les champions du monde se déplacent à Zagreb pour rebondir, après avoir joué avec le frein lors du triste nul contre le Portugal (0-0) dimanche.

Co-leader du Groupe 3 avec le Portugal, qui reçoit de son côté la Suède sans Cristiano Ronaldo, testé positif au Covid-19, l'équipe de France est en quête d'énergie et d'inspiration. À l'image d'Antoine Griezmann, apparu éteint lors de ses dernières sorties avec le maillot tricolore. "Comme tout joueur, il y a des hauts et des bas. Il est dans une période un peu plus compliquée sur le plan offensif. Mais je vois un joueur prêt à défendre, à faire des efforts pour ses coéquipiers, là-dessus on ne peut pas le remettre en question", a commenté le capitaine des Bleus Hugo Lloris, qui a appelé à ses partenaires à "l'aider".