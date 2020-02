REVIVEZ - Dortmund-PSG (2-1) : Paris douché par le prodige Haaland

Un doublé d'Erling Haaland, et revoilà Paris renvoyé à ses doutes. De nouveau passé au travers, le PSG s'est incliné (2-1) ce mardi 18 février en huitième de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Certes, grâce au but à l'extérieur de Neymar, les Parisiens restent dans la course à la qualification, le 11 mars prochain au Parc des Princes. Mais il n'empêche que l'équipe de Thomas Tuchel a affiché un visage inquiétant, peut-être à cause de l'innovation tactique de l'entraîneur parisien qui a troqué son habituel 4-4-2 pour un 3-4-3 censé stabiliser la défense. Maudit en huitièmes de finale de C1 depuis trois ans, le champion de France en titre est quoiqu'il en soit très mal engagé son opération désenvoûtement.

L'affaire aurait pu être meilleure si Haaland, totalement inconnu il y a un an, n'était pas passé par là. Très discret, avec un seul tir cadré à la 35e minute et un centre de Sancho effleuré de la tête sur l'action suivante, le géant d'un mètre 94 a montré qu'il savait aussi être décisif dans les matches couperets. Arrivé de Salzbourg cet hiver, il a signé un doublé supersonique pour terrasser Paris à lui seul. D'abord en se jetant pour catapulter un ballon, qui traînait dans la surface, au fond à bout portant (69e, 1-0), et ensuite d'un coup de canon surpuissant à 20 mètres sous la barre de Navas (78e, 2-1). Son troisième doublé, en plus d'un triplé, depuis son arrivée à Dortmund. Mais aussi ses 9e et 10e buts en 7 matches de Ligue des champions. Le tout à seulement 19 ans.