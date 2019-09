REVIVEZ - France-Albanie (4-1) : les Bleus font le plein au Stade de France, Coman et Ikoné régalent

EN VERVE - Malgré de nombreux absents de marque, l'équipe de France s'est facilement imposée ce samedi face à l'Albanie (4-1) dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Kingsley Coman a signé un joli doublé. Pour ses grands débuts en Bleu, Jonathan Ikoné a inscrit un premier but plein de panache avec le maillot frappé du coq étoilé.

Les Bleus ont réussi leur rentrée des classes. Sans Paul Pogba, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, tous à l'infirmerie, l'équipe de France a montré qu'elle avait de la ressource, samedi 7 septembre au Stade de France, en dominant l'Albanie (4-1) avec un doublé de Kingsley Coman, le 36e but d'Olivier Giroud et le premier pour sa première sélection de Jonathan Ikoné. Une victoire qui conforte les hommes de Didier Deschamps dans leur parcours qualificatif pour l'Euro 2020. À mi-parcours, les champions du monde occupent la tête du Groupe H, à égalité de points avec l'Islande et la Turquie, qui ont aussi gagné.

Après avoir grillé un joker en Turquie (2-0) lors du dernier rassemblement en juin, les Bleus avaient à cœur de faire oublier le désastre de Konya. Si le coup d'envoi a été retardé de quelques minutes après que l'hymne d'Andorre, leur futur adversaire mardi (à 20h45, en direct sur TF1), a été diffusé à la place de celui de l'Albanie, cela ne les a pas déconcentrés. Varane a fait voler en éclats le plan de jeu des Albanais d'une délicieuse passe en profondeur que Kingsley Coman s'est chargé de convertir (1-0, 9e). Souvent blessé, rarement titularisé, le Bavarois a marqué des points en faisant oublier, le temps d'une soirée, l'absence de Mbappé, l'habituel titulaire sur l'aile droite. Avant la fin de première demi-heure, Olivier Giroud a mis la France à l'abri en reprenant du gauche (2-0, 27e) un centre d'Hernandez, de retour après onze mois d'absence.