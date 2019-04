REVIVEZ - Le PSG fête son titre avec un triplé de Mbappé et une victoire sur Monaco (3-1)

FIN DU MATCH





Neymar dans la moitié de terrain adverse fait des petites étincelles. La circulation du ballon entre les parisiens et l'appel des Cavani font quand même penser qu'ils laissent le chrono tourner histoire d'assurer le match et c'est la fin. Le PSG s'offre Monaco et un 8e titre de champion de France.





Tuchel fait le tour du terrain pour saluer ses joueurs un à un. Les parisiens semblent heureux, ce soir. "On a fait une première mi-temps sérieuse, nous ne sommes pas dans les meilleurs moments, mais on a fait un bon match (...) On a gagné et c'était important parce que c'était compliqué (...) L'objectif est de gagné la coupe de France et de faire le doublé", a déclaré l'entraineur.