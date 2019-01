REVIVEZ - Ligue 1 : l'OL s'impose dans les dernières secondes sur la pelouse de Saint-Etienne !

Un scénario digne d'un grand derby rhodanien. Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais a, au terme d'un match ultra spectaculaire, pris le dessus sur son ennemi juré, l'AS Saint-Etienne, après avoir été mené au score en première période. Les Verts avaient d'ailleurs entamé la rencontre sur les chapeaux de roues avec un pressing de tous les instants et des flèches offensives en grande forme comme Khazri, Cabella et Hamouma. Ce dernier va d'ailleurs ouvrir le score juste après le premier quart d'heure de jeu, à la 21e minute, d'une tête superbement placée face à Lopes.





Au retour des vestiaires, les hommes de Bruno Genesio vont exercer une pression monstrueuse, notamment par Tanguy Ndombele et Houssem Aouar. Pourtant, c'est l'ASSE qui va avoir l'occasion de tuer la rencontre avec une triple occasion de Khazri et Cabella, héroïquement sauvée par Lopes. Quelques instants plus tard, Depay va obtenir un penalty sur une main décollée de Perrin. Un penalty que va transformer Fekir.