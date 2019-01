REVIVEZ - Ligue 1 : le PSG atomise Guingamp grâce à des triplés de Cavani et Mbappé (9-0) !

Alors que le score était déjà large à la pause, la seconde période va être un véritable calvaire pour les Bretons, qui vont encaisser pas moins de six buts. Cavani va se prêter au jeu en inscrivant un triplé en un peu plus d'un quart d'heure (59', 65', 76'). Entre temps, Neymar va scorer une nouvelle fois pour un doublé (69') avant le troisième but de Mbappé dans les dix dernières minutes. Un triplé qui permet au jeune prodige de creuser l'écart au classement des buteurs, avec 17 buts en seulement 14 rencontres de Ligue 1, son record sur une saison de Ligue 1.





Finalement, c'est Thomas Meunier, entré quelques minutes plus tôt, qui va clore le festival offensif parisien, d'une frappe puissante du droit (83'). Au classement, malgré deux matchs de retard sur Lille, Paris compte 13 points d'avance en tête du championnat et assoit encore plus sa domination sur la scène nationale. Malgré cette victoire historique à domicile, un point noir est venu ternir quelque peu la soirée parisienne : la blessure de Marco Verratti. Sorti en première période au profit de Julian Draxler, l'Italien, blessé au talon, pourrait être absent des terrains un long moment, et manquer la confrontation en Ligue des champions face à Manchester United le mois prochain.