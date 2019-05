FC Barcelone-Liverpool (3-0) : stratosphérique, Messi cloue les Reds en demi-finale aller

Impuissants. Malgré une belle opposition et des temps forts en début de première et seconde période au Camp Nou, les joueurs de Liverpool ont subi la loi du grand Lionel Messi, auteur d'un nouveau match stratosphérique, mercredi 1er mai au soir. Après un premier quart d'heure globalement à l'avantage des Reds, qui ont mis la pression sur le but de Ter Stegen à plusieurs reprises, le FC Barcelone va peu à peu prendre la mesure de la rencontre et imposer sa patte, avec son jeu de possession si reconnaissable.





La solution va arriver des pieds de Luis Suarez, à la 26e minute de jeu, qui va reprendre parfaitement un centre bien dosé de Jordi Alba, pour tromper Alisson et donner l'avantage aux Catalans. Moins de dix minutes plus tard, Sadio Mané, lancé à pleine vitesse par Gomez, va manquer l'occasion de recoller au score en ne cadrant pas sa frappe du droit (34'). Idem pour James Milner qui, après une frappe contrée de Salah, va décocher une frappe lourde du droit qui va passer à côté du but (37').