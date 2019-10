REVIVEZ - Lille-Chelsea (1-2) : les choses se compliquent pour le LOSC après un nouveau revers face aux Blues

45+2'. C'est la pause au stade Pierre-Mauroy et les deux équipes se neutralisent pour le moment, dans une rencontre très équilibrée et qui se joue essentiellement dans l'entrejeu. Le jeune attaquant des Blues Tammy Abraham avait ouvert la marque à la 22e minute de jeu avant qu'Osimhen n'égalise de la tête sur corner dix minutes plus tard (33'). Timides en début de rencontre, les Dogues ont les armes, notamment offensivement avec Osimhen, Araujo, Bamba et Ikoné, pour inquiéter la défense des Blues.