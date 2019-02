En face, l'OL a joué une partition exaltante, faisant bloc et pressant haut, faisant circuler le ballon sur toute la largeur du terrain pour mieux envoyer ses flèches offensives en contre-attaque. Les Lyonnais ont plus que mérité cette victoire. Ils reviennent à trois points du Losc et se positionnent, plus que jamais, comme le seul dauphin du PSG à terme.