REVIVEZ - Marseille-Monaco : les deux équipes se séparent sur un match nul qui n'arrange personne (1-1)

Le contexte était particulièrement hostile pour les Marseillais avant le coup d'envoi de cette rencontre contre l'AS Monaco dimanche, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Après une semaine mouvementée avec les supporters demandant la tête de Garcia, l'OM a démarré la rencontre en trombe, en exerçant un pressing intense, mettant en difficulté la défense monégasque dans la relance.





Un pressing qui va s'avérer rapidement payant avec un but inscrit dans le premier quart d'heure de jeu par Maxime Lopez. Le minot, bien servi par Dimitri Payet sur coup-franc, va tromper Benaglio avec une frappe vicieuse des 20 mètres, que le portier suisse ne va pouvoir saisir. Paradoxalement, peu de temps après ce but, les Marseillais vont reculer et subir les offensives monégasques avant de céder sur une belle action de Henrichs, conclue par Tielemans peu avant la pause (38').