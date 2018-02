REVIVEZ - Mercato d'hiver, dernier jour : Paris laisse filer Lucas à Tottenham, Giroud rejoint Chelsea...

LE SÉLECTIONNEUR ARGENTIN ANNONCE ICARDI AU REAL !





Il y avait eu l'énigmatique message d'adieu posté sur Instagram mardi (voir plus bas dans ce direct). Et maintenant, il y a cette déclaration de Jorge Sampaoli, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, ce mercredi dans les colonnes d'As : "J'ai parlé avec Mauro Icardi et je lui ai annoncé ce que j'ai dit à tous : qu'il ne se relâche pas, que s'il est bien, il sera convoqué pour la Coupe du monde. En plus, maintenant il est proche du Real Madrid." Cela commence à faire beaucoup pour les pauvres supporters de l'Inter, plus inquiet que jamais de voir leur attaquant star quitter le navire cet hiver.