REVIVEZ - Monaco-Lyon (2-0) : les Gones se cassent les dents sur le Rocher

Peu avant la demi-heure de jeu, c'est son compatriote Rony Lopes, dans tous les bons coups de l'ASM ce dimanche, qui va doubler la mise de fort belle manière, après un sprint à couper le souffle sur l'aile gauche, déposant Léo Dubois, coupable d'une perte de balle au départ de l'action, avant de tromper facilement Lopes du gauche (27'). Inexistants en première période, les Lyonnais vont hausser le ton en seconde, se procurant plusieurs occasions par Dembélé ou encore Traoré, avant de se voir accorder un penalty logique, après une faute de Glik sur Dembélé.





En manque de confiance et muet en Ligue 1 depuis novembre, Memphis Depay va s'élancer et perdre son duel face à Subasic, de retour à son meilleur niveau (70'). Au classement, Monaco se donne de l'air avec cinq points d'avance sur le barragiste Caen et le premier relégable Dijon, quand Lyon manque une occasion de mettre la pression sur Lille, placé cinq points devant, et de distancer Saint-Etienne, situé trois points derrière les Gones après sa victoire sur Dijon ce vendredi (1-0).