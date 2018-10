REVIVEZ - OL-Shakhtar Donetsk (2-2) : Lyon revient de nulle part

Après la pause, les Lyonnais ont fait preuve de beaucoup plus d'envie, avec notamment un Tanguy Ndombele plus en évidence que lors de la première période. Pourtant, c'est bel et bien Moraes qui va doubler la mise à la 55e minute de jeu, en ajustant parfaitement Lopes du droit. Le tout dans la foulée d'un but refusé à Houssem Aouar, qui reprend malencontreusement un ballon de Denayer qui semblait prendre le chemin du but.





Alors que Lyon semblait perdu, une entrée va être déterminante pour l'OL ce mardi soir, celle de la bombe néerlandaise Memphis Depay. A l'heure de jeu, l'attaquant remplace Bertrand Traoré et va dynamiser le jeu lyonnais de A à Z. Moins de dix minutes après son entrée en jeu, il est à l'origine de la réduction du score lyonnaise de Dembélé, bien servi par Fekir au point de penalty (70'). Deux minutes plus tard, c'est Léo Dubois qui va se muer en buteur après un excellent travail d'Houssem Aouar pour l'égalisation (72').