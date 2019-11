REVIVEZ - OM-OL (2-1) : Marseille remporte l'Olympico dans un Vélodrome bouillant

Le premier éclair viendra de Dimitri Payet qui, après plus de cinq minutes de flottement sur une échauffourée entre Benedetto et Dubois, transforme la sentence en force du droit sur penalty devant Lopes, après une main sifflée contre Thiago Mendes (19'). Homme fort du jeu marseillais et omniprésent dans les opportunités phocéennes, Payet va de nouveau s'illustrer par un but du pied droit, à l'entrée de la surface, sur un service compliqué de Maxime Lopez (39').

Au retour des vestiaires, les Marseillais vont redoubler d'intensité avant de voir l'OL réduire le score par Moussa Dembélé, qui a profité d'une erreur de jugement d'Alvaro Gonzalez au second poteau (59'). La rencontre aurait également pu basculer au moment de l'expulsion du stoppeur espagnol Alvaro Gonzalez, auteur d'un tirage de maillot sur Dembélé qui partait au but, à peine cinq minutes plus tard (64').

Réduits à dix, les Marseillais vont finalement tenir bon pendant près d'une demi-heure, notamment grâce à un gros abattage de Boubacar Kamara et les efforts conjugués de Bouna Sarr et Jordan Amavi sur les ailes. Grâce à ce succès, l'OM s'empare de la deuxième place du classement, à huit points du PSG, et relègue son adversaire du soir à six longueurs.