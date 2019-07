REVIVEZ - Pays-Bas - Suède (1-0) : les Néerlandaises défieront les Américaines en finale !

Fin d'un premier acte tellement juste techniquement qu'il a fini par devenir ennuyeux. Et, dans ces débats très équilibrés, pour l'heure, c'est la Suède qui tire le mieux son épingle du jeu, s'étant procuré les plus grosses occasions tout en restant solide. Mais les Néerlandaises ne sont pas complètement dépassées non plus. Bref, tout reste à faire dans cette demi-finale. Restez bien avec nous !