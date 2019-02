90+4'. C'est TERMINÉ !!!! Le PSG s'impose sur la plus petite des marges face à Bordeaux au Parc des Princes (1-0) mais perd Cavani sur blessure, à trois jours du choc face à Manchester United en Ligue des champions ! Dans une partie largement dominée par les Parisiens, ces derniers ont ouvert le score par le buteur uruguayen sur penalty juste avant la mi-temps (42') avant de le perdre sur blessure. "El Matador" serait touché en haut de la cuisse et est d'ores et déjà très incertain pour le choc face à MU.